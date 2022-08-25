سیاسة

مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان: 9 صواريخ تستهدف معسكر زيلكان

author_image سوار أحمد
کوردستان زيلكان مكافحة الارهاب 9 صواريخ

 أربيل (كوردستان 24)- أعلنت مديرية مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان اليوم الخميس، استهداف معسكر زيلكان الذي تتمركز فيه قوات تركية في محافظة نينوى بـ9 صواريخ.

وقالت المديرية في صفحتها على فيسبوك، إنه وفقا للمعلومات المتوفرة لديها فقد تم في الساعة 13:50 بتاريخ اليوم الخميس 25 آب/ أغسطس إطلاق تسعة صواريخ على قاعدة زيلكان العسكرية التي تضم قوات تركية في ناحية "بعشيقة" بمحافظة نينوى.

وأكدت المديرية أن الصواريخ من نوع "غراد"، وقد سقطت خارج المعسكر، وأنها لم تسفر عن أي خسائر مادية أو بشرية.

وذكرت إلى انه ووفقا للمعلومات، فإن الصواريخ تم توجهها بواسطة شاحنة نوع "كيا" بين قرية "الفاضلية"، و"كانونة" ضمن حدود ناحية "بعشيقة"، وان هذه السيارة قد احترقت بفعل تأثير الصواريخ.

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