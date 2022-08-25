بوتين يضم أكثر من 100 ألف جندي إضافي إلى الجيش الروسي

أربيل (كوردستان 24)- وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس مرسوماً يقضي بضم 137 ألف جندي إضافي إلى القوات المسلحة، ليتجاوز بذلك عدد الجيش الروسي المليونين.

ووفقا للمرسوم المنشور على البوابة التشريعية للحكومة، فقد وجه بوتين لزيادة بواقع 137 ألفا في عدد أفراد الجيش، ولم يذكر كيف سيتم تحقيق ذلك، ولكنه أصدر تعليمات للحكومة بتخصيص الميزانية المطلوبة لذلك.

ويسري هذا القرار ابتداء من الأول من يناير/ كانون الثاني المقبل، ويتضمن زيادة بواقع 137 ألفا في عدد أفراد الجيش ويقضي برفع عدد أفراد القوات المسلحة من 1.9 مليون إلى 2.04 مليون

هذا ولم تكشف موسكو عن أي خسائر بشرية في الحرب بأوكرانيا منذ أسابيعه الأولى، لكن مسؤولين غربيين وحكومة كييف يقولون إن العدد بالآلاف.

كما تأتي زيادة عديد العسكريين الروس في وقت تشهد العلاقات بين موسكو والدول الغربية أزمة غير مسبوقة.

هذا ولم تذكر روسيا عدد القتلى والجرحى الذين سقطوا في أوكرانيا منذ الأسابيع الأولى من الحملة عندما قالت إن 1351 من جنودها قتلوا.

وتقول تقديرات غربية إن العدد الفعلي يمكن أن يكون عشرة أضعاف ذلك على الأقل، بينما تقول أوكرانيا إنها قتلت أو أصابت ما لا يقل عن 45 ألف جندي روسي منذ بدء الصراع.

وأمتنعت كييف أيضاً عن نشر معلومات عن عدد جنودها الذين لقوا حتفهم في الحرب، لكن قائد القوات المسلحة الأوكرانية قال الاثنين في تحديث نادر إن ما يقرب من تسعة آلاف جندي قتلوا.