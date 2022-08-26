شورش إسماعيل: حان الوقت لتوحيد قوات البيشمركة

أربيل (كوردستان 24)- قال وزير البيشمركة شورش إسماعيل، يوم الخميس، ان الوقت قد حان لتوحيد وإعادة هيكلة قوات البيشمركة ضمن إطار واحد، وبعيدا عن كافة التدخلات الحزبية الضيقة.

وجاءت تصريحات إسماعيل، خلال لقاء له مع مجموعة صحفيين، للحديث عن السنوات الثلاث اتي قضاها كوزير للبيشمركة ضمن الكابينة الحكومية التاسعة.

واكد شورش إسماعيل أنه وبمجرد تسلمه لمهامه كوزير للبيشمركة، عمل على منع كافة النشاطات والدعايات الحزبية داخل وزارة البيشمركة والوحدات العسكرية التابعة لها، مؤكدا أنه عمل بجد وصبر على ترسيخ العمل المهني للوزارة.

وقال وزير البيشمركة ان العديد من العراقيل والمشكلات اعترضتنا خلال سعينا لتوحيد القوات 70 و80، وتوحيد الرواتب وإعادة الهيكلة لكننا تمكنا من قطع أشواط كبيرة في هذا المشروع.

وأعدت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا والمانيا في شهر تشرين الثاني نوفمبر 2018 مشروعا لإصلاح وزارة البيشمركة.

وقال شورش إسماعيل، ان الوقت قد حان لتوحيد وإعادة هيكلة البيشمركة ضمن إطار واحد، وبعيدا عن كافة التدخلات والولاءات الحزبية الضيقة بل في سبيل خدمة مواطني إقليم كوردستان بلا فرق أو تمييز.

وقالت وزارة البيشمركة في وقت سابق انه تم لغاية الآن توحيد 20 لواء من قوات البيشمركة بالتنسيق مع قوات التحالف الدولي، وهناك لوائين في طور عملية التوحيد، لافتة إلى أنه من المقرر توحيد جميع قوات الوحدتين 70 و80 تحت مظلة وزارة البيشمركة العام المقبل.

ويتألف المشروع من 35 نقطة، وافق عليها برلمان إقليم كوردستان ويتم العمل على المشروع من قبل مجموعتين احداهما من وزارة البيشمركة والاخرى من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا.

والهدف الرئيسي للمشروع هو توحيد القوات مع إضفاء الطابع المؤسساتي وإعادة هيكلة قوات البيشمركة.

وحاربت قوات البيشمركة تنظيم داعش لسنوات بدعم من قوات التحالف الدولي وتمكنت من دحره وتحقيق انتصارات كبيرة على التنظيم المتشدد.