المحكمة الاتحادية تحدد 30 آب موعدا للنظر بالدعوى المقدمة لحل البرلمان

أربيل (كوردستان 24)- حددت المحكمة الاتحادية يوم الخميس، 30 من آب الجاري موعداً لعقد جلسة النظر بالدعوى المقدمة لحل البرلمان.

وقال بيان مقتضب للمحكمة، إنها "قررت تأجيل الدعوى المرقمة 188/ اتحادية/ 2022 والمقدمة من المدعي: نصار زغير الربيعي – أمين عام الكتلة الصدرية إضافة إلى وظيفته إلى 30 آب الجاري".

وتضمن موضوع الدعوى الحكم بحل البرلمان وإلزام رئيس الجمهورية بتحديد موعد لإجراء الانتخابات التشريعية وفقاً لأحكام المادة 64 من الدستور.

وأكد مجلس القضاء الأعلى، يوم الأحد 14 آب الجاري، عدم امتلاكه صلاحية حل مجلس النواب.

وقال المجلس في بيان إن "مهام مجلس القضاء محددة بموجب المادة ‏‏(3) من قانون مجلس القضاء الأعلى رقم (45) لسنة 2017 ‏والتي بمجملها تتعلق بإدارة القضاء فقط وليس من بينها أي صلاحية ‏تجيز للقضاء التدخل بأمور السلطتين التشريعية أو التنفيذية تطبيقاً ‏لمبدأ الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية ‏المنصوص عليه في المادة (47) من دستور جمهورية العراق لسنة ‏‏2005".