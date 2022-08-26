عطل فني يُجبر مروحية عراقية على الهبوط ولا إصابات

أربيل (كوردستان 24)- قالت شركة الاستكشافات النفطية اليوم الجمعة، ان عطلاً فنياً اصاب مروحية صغيرة تابعة لوزارة النفط بعد اقلاعها مباشرة ، مما اضطر طاقم الطائرة الى الهبوط الاضطراري.

وأوضحت الشركة ان الهبوط الاضطراري ادى الى اصطدام اجزاء منها بالارض، من دون وقوع اصابات بين الركاب او طاقم الطائرة.

وبحسب ما افاد مصدر فإن الطائرة كانت تقل عدداً من العاملين والفنيين المرافقين لمدير عام شركة الاستكشافات النفطية خلال جولة لتفقد احدى الفرق الزلزالية الاستكشافية العاملة في المنطقة الواقعة بين النخيب وعرعر.