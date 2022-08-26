ریاضة

أستراليا تنسحب من "تصفيات البصرة" بعد تفجير بعثتها الدبلوماسية في بغداد

من المقرر انطلاق التصفيات في الفترة من 10 إلى 18 من الشهر المقبل
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العراق تصفيات البصرة استراليا انسحاب كرة القدم بغداد

أربيل (كوردستان 24)- قرر الاتحاد الأسترالي لكرة القدم اليوم الجمعة الانسحاب من تصفيات كأس آسيا للشباب المقرر إقامتها في البصرة.

وهذا أول قرار تتخذه أستراليا بعد أن تعرّض موكباً لبعثتها الدبلوماسية إلى تفجير بعبوة ناسفة في شارع محصن أمنياً قرب المنطقة الخضراء في بغداد.

وقال الاتحاد الأسترالي لكرة القدم على موقعه الإلكتروني إنه أبلغ الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالانسحاب من تصفيات كأس آسيا تحت سن العشرين المقرر إقامتها في البصرة.

ومن المقرر انطلاق التصفيات في الفترة من 10 إلى 18 من الشهر المقبل.

وأضاف الاتحاد الأسترالي "تم اتخاذ القرار النهائي (للانسحاب) بعد دراسة متأنية في ضوء نصيحة السفر الحالية للحكومة الأسترالية".

وتضع أستراليا العراق ضمن 19 دولة أخرى في قائمة تجنب السفر بالنسبة لمواطنيها بسبب الوضع الأمني، ولا سيما الاختطاف والهجمات المسلحة.

ويقول مسؤولون أمنيون إن الانفجار وقع بينما كان الدبلوماسيون الأستراليون يحاولون التوسط بين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وقوى في الإطار التنسيقي، حسبما نقلت وكالة أسوشيتد برس، مشيرين بذلك إلى الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد منذ عشرة أشهر.

واستنكرت الخارجية العراقية في وقت سابق من اليوم، الهجوم الذي استهدف البعثة الأسترالية على طريق حي القادسية باتجاه المنطقة الخضراء.

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