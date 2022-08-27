تركيا ترفض طلب تفكيك حاملة طائرات عسكرية لتجنب تلوث بيئي

صرح وزير البيئة التركي مراد موروم الجمعة أن تركيا رفضت دخول سفينة برازيلية إلى مياهها الإقليمية كان من المقرر مبدئيا تفكيكها في حوض لبناء السفن في غرب البلاد.

وقال الوزير التركي في بيان نشره الجمعة على حسابه على تويتر "تقرر إلغاء الموافقة المشروطة التي أعطيت للسفينة ناي ساو باولو ولن يُسمح للسفينة بدخول المياه الإقليمية التركية".

وأوضح الوزير أن السلطات البرازيلية لم تحقق الشروط التي طلبتها تركيا مثل إجراء تفتيش آخر على السفينة وتسليم "لائحة بالمواد الخطيرة" إلى الوزارة التركية.

وأثار الإعلان الأول عن تفكيك حاملة الطائرات العسكرية البرازيلية السابقة في ميناء ألياجا على الجانب الغربي من تركيا، ردود فعل حادة من منظمات غير حكومية والمعارضة التي عبرت عن مخاوف من تلوث بري وبحري بالأسبست.

ومنع الاسبست المعروف بأنه مادة مسببة للسرطان في تركيا في 2006 لكن العمال في عدد من القطاعات، بما في ذلك تفكيك السفن ما زالوا يتعرضون له، حسب وسائل الإعلام التركية.