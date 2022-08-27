سیاسة

العراق يوافق على تمديد عمل "يونيتاد"

تأسس فريق (يونيتاد) بقرار من مجلس الأمن الدولي عام 2017 لدعم الجهود المحلية لمحاسبة تنظيم داعش
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مصطفى الكاظمي خلال اجتماع المجلس الوزاري للأمن الوطني
مصطفى الكاظمي خلال اجتماع المجلس الوزاري للأمن الوطني
العراق العراق داعش يونيتاد

أربيل (كوردستان 24)- وافق العراق اليوم السبت على تمديد عمل فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب داعش (يونيتاد).

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للمجلس الوزاري للأمن الوطني برئاسة القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، وفق بيان رسمي.

وذكر البيان أن المجلس الوزاري "وافق على تمديد عمل بعثة الفريق الأممي للتحقيق في جرائم تنظيم داعش الإرهابي (يونيتاد)".

وتأسس فريق (يونيتاد) بقرار من مجلس الأمن الدولي عام 2017 لدعم الجهود المحلية لمحاسبة تنظيم داعش في العراق وسوريا من خلال جمع وحفظ وتخزين الأدلة عن الأفعال التي قد ترقى إلى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.

وفي سياق آخر، ناقش المجلس الوزاري للأمن الوطني تطورات الأوضاع الأمنية في البلاد، حيث أشاد الكاظمي بـ"جهود القوات المسلحة وهي تواصل عملياتها في ملاحقة فلول داعش".

وشدّد الكاظمي، بحسب البيان، على "ضرورة مضاعفة الجهد الأمني في مكافحة الجريمة المنظمة، وملاحقة عصابات المخدرات".

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