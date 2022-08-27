وفد الحزب الديمقراطي يفاتح الاتحاد الوطني بـ"مقترح جديد" بشأن الجمود العراقي

أربيل (كوردستان 24)- وصل رئيس وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني فؤاد حسين إلى السليمانية للبدء بأحدث جولة تفاوضية بشأن الأزمة العراقية.

ومن المقرر أن يجتمع حسين مع كل من رئيس حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني وعضو المكتب السياسي في الاتحاد قوباد طالباني.

وسيناقش الاجتماع الوضع العراقي عامة والخطوات العملية لتشكيل الحكومة الجديدة، بالإضافة إلى ملف مرشح رئيس الجمهورية.

وقال فؤاد حسين لكوردستان 24 "لدينا مقترح جديد". ولم يذكر مزيداً من التفاصيل بشأن طبيعة المقترح، لكنه أشار إلى أن وفده سيناقشه مع الاتحاد الوطني.

وعلمت كوردستان 24 من مصادرها بأن محور الاجتماع سيتركز على "المرشح المشترك" للاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي لمنصب رئيس الجمهورية وتوحيد خطاب الأطراف السياسية في بغداد.

وهذا ثالث اجتماع يعقده فؤاد حسين مع بافل طالباني منذ شهرين. وتمحور الاجتماعان السابقان على بحث سبل حل الخلافات بين الحزبين الرئيسيين في الإقليم إزاء مرشح رئيس الجمهورية.

يأتي هذا بينما لم تتمكن القوى العراقية من الاتفاق على تشكيل الحكومة رغم مرور نحو عشرة أشهر على الانتخابات التشريعية في تشرين الأول أكتوبر 2021.