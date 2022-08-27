فنانة تركية شهيرة تقترن بشاب كوردي يصغرها بـ19 عاماً

أربيل (كوردستان 24)- أصبحت الفنانة التركية الشهيرة أبرو غوندش حديث الكثير من وسائل الإعلام التركية بعد اقترانها بشاب كوردي يصغرها بـ19 عاماً.

وبعد فترة طويلة من العلاقة العاطفية بينهما، اقترنت غوندش بالشاب رسن سواره خوشناو، نجل أحد رجال الأعمال، ويقيم في مدينة دبي بالإمارات.

وذكرت تقارير تركية أن غوندش ورسن كانا يعيشان علاقة عاطفية منذ سنوات "بعيداً عن الأضواء". وتزوجا أيضاً بعيداً عن عدسات الكاميرا.

وسبق أن تحدثت بعض الأوساط الصحفية التركية عن وجود علاقة عاطفية بين الشاب الكوردي والفنانة التركية، إلا أن الأخيرة رفضت التعليق مراراً.

لكن وسائل إعلام تركية أكدت في وقت لاحق خبر الزواج، وأشارت إلى أن غوندش "تزوجت سراً" من الشاب الكوردي، وقررت الاستقرار معه في دبي.

وذكرت تقارير صحفية تركية أن الشاب الكوردي يصغر الفنانة التركية بـ19 عاماً.