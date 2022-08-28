ميراني يحذّر من تكرار "كابوس الحرب اللبنانية" في العراق

أربيل (كوردستان 24)- حذر سكرتير المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني فاضل ميراني، يوم السبت، من اندلاع مواجهات على غرار الحرب الأهلية اللبنانية في العراق، وذلك في سبعينيات القرن الماضي.

ونشر ميراني على حسابه في موقع تويتر، ان "هناك من الأمور والتوقعات التي لا يصح ان تغيب عن بالنا، وان نبعد كابوس مواجهة- إن وقعت لا سمح الله- فأن انقلابا في المعادلة سيجعلها اصعب من كل التوقعات."

وأضاف ميراني "من تلك الامور و التوقعات، التعويل على دفع الأطراف لمواجهة مثل مواجهة إيران و العراق في الثمانينات او الحرب اللبنانية لإنهاك القوى، ثم تقديم عراق آخر مثقل بمشاريع تصفوية منعدم القرار".

واكد إنه "سيصار إلى الضغط على الجانب الرسمي للوقوف على مناشيء وامتدادات و تمويل وعقائد الأطراف التي قد يبدو انها لوحت او هي مستعدة لتلعب دورا رئيسا في التصعيد او المواجهة وربما يتوهم بعض الراغبين بذلك إمكانية الفوز انفرادا او بالشراكة مع طرف اخر ان المجتمع الدولي هو بنفس عقليته التي ادار بها أزمات دول في السابق، وان الحرب هي افضل السبل لإدامة السلطة، وهذا التصرف ان وقع فهو يعكس عقلية غير مدركة للمخاطر و غير ملمة بالسياسة العالمية".

واستطرد القيادي الكوردي قائلا: "اننا في كوردستان غير مستعدين لمغامرة تحرق العقد الاجتماعي او تمس بمكتسبات امتنا، و لن نقبل أبداً الانخراط بمشروع حذرنا منه وأصر عليه من اصر فجعل الهويات الفرعية اصلية و أصيلة و ألغى مشروع المواطنة".

واعتبر ميراني أن الأمن و التعليم و الكفاية لا الكفاف حقوق و ليست مِنحاَ للعراقيين ومنهم شعب كوردستان.

وقال "لازالنا نديم التصور بوجود حكماء سيعملون على تفادي منطق المواجهة الذي نشاهده الان، ولازلنا نديم العمل لنكون عنصر تقوية للعراق مهما بذل طابور التخوين جهدا لحرق الأرض، كما و لا زلنا نديم العدة للدفاع عن حاضرنا و المستقبل".