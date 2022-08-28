أسعار العملات الاجنبية والذهب في اسواق كوردستان
أربيل (كوردستان 24)- بلغ سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأحد، في تداولات أسواق إقليم كوردستان، كالتالي:
أسعار الدولار والعملات الأخرى في إقليم كوردستان
100 دولار = 148100 دينار
100 يورو = 148000 دينار
100 جنيه إسترليني = 176000 دينار
100 ليرة تركية = 8900 دينار
100 ألف تومان إيراني = 5300 دينار
دينار أردني واحد = 2014 ديناراً
سعر الذهب في أسواق إقليم كوردستان
مثقال عيار 24 = 410000 دينار
مثقال عيار 21 = 368000 دينار
مثقال عيار 18 = 310000 دينار