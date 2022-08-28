اربيل تنفذ مشروعين لتنقية ماء الشرب وتتخذ إجراءات لمنع الفيضانات

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة البلديات في اقليم كوردستان اليوم الاحد، تنفيذ مشروعين لتنقية المياه في المدينة، في وقت اعلن فيه محافظ أربيل اوميد خوشناو، اتخاذ إجراءات لمنع حدوث الفيضانات في المحافظة.

وقالت الوزارة في بيان، ان "المشروعين سيتم يتضمنان توفير 100 جهاز كلور لتنقية المياه في المدينة".

واضاف البيان ان "حكومة الاقليم خصصت ميزانية 35 مليون دينار لتنفيذ المشروع وسيتم البدء به خلال الأيام المقبلة".

من جهتها أطلقت بلديات أربيل حملة لتنظيف وتجهيز مجاري الصرف الصحي، وكذلك اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع حدوث الفيضانات خلال فصل الشتاء.

‏وقال محافظ أربيل أوميد خوشناو، للصحفيين، إن "الحملة ستستمر شهرا، وسيتم تنفيذها على أربع مراحل عبر جميع بلديات أربيل الست، وستنفذ حملة أخرى من قبل مديرية المياه والصرف الصحي في أربيل لفتح الطرق خارج المدينة".‏

‏ وتوفي نحو 12 شخصاً بينهم رضيع إثر الفيضانات والسيول التي حدثت الموسم الماضي، والتي تركزت في مناطق جنوب شرق أربيل ولا سيما دارتو.

وبعد ذلك، تفقد رئيس الحكومة مسرور بارزاني، المتضررين من السيول والفيضانات، وقال إنه وجه بتعويضهم بأسرع وقت ممكن.

ودعا مسرور بارزاني جميع السلطات المحلية في جميع محافظات الإقليم إلى اتخاذ استعداداتها تحسباً لأي سيول.