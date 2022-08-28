البيشمركة ترد على "حملة مضللة": العمال لا يقاتل تركيا بل يسلّمها المناطق الحدودية

أربيل (كوردستان 24)- ردّت رئاسة أركان وزارة البيشمركة اليوم الأحد على "حملة إعلامية مضللة" أطلقتها وسائل إعلام تابعة لحزب العمال تزعم فيها أن قوات البيشمركة "مهدت الطريق" للجيش التركي لقتال مسلحي الحزب عند المناطق الجبلية في العمادية والزاب.

وقالت رئاسة أركان البيشمركة في بيان إن "إقليم كوردستان كيان دستوري وسياسي وهو نتاج نضال شعب كوردستان وتضحياته"، مشيرة إلى أن "حزب العمال ومنذ أن تأسس إقليم كوردستان شكّل مصدراً للتهديدات والإزعاج لأهالي إقليم كوردستان، مما حال دون إعمار مئات القرى".

وأشار البيان إلى أن "حزب العمال الكوردستاني سمح لنفسه بتغيير أسماء وعناوين المناطق والجبال والوديان داخل إقليم كوردستان وأطلق تسميات غريبة وغير مألوفة ودخيلة".

وجاء في البيان "وفي عمل غير إنساني ومناهض للبيئة، أقدم مسلحو حزب العمال على تلغيم الطرق والوديان والمنابع والغابات الطبيعية في إقليم كوردستان، وهو ما يشكل تهديداً جسيماً للناس العاديين والكسبة والقرويين".

وأضاف أن "جزءاً كبيراً من الناس غادروا مناطقهم الحدودية وتركوا أملاكهم وأخلوا منازلهم بسبب الوجود غير القانوني لحزب العمال على أراضي إقليم كوردستان".

وذكرت رئاسة أركان البيشمركة أن "حزب العمال الكوردستاني لا يقاتل القوات التركية ويخلي المناطق الحدودية داخل الإقليم للقوات التركية باستمرار".

وقالت رئاسة الأركان في بيانها "إذا كان هناك صراع ومعارك بين تركيا وحزب العمال الكوردستاني فيجب أن تكون ساحة المعركة داخل تركيا".

وأردفت "نشرت وسائل إعلام حزب العمال الكوردستاني صوراً عن بعد لعدة سيارات لقوات بيشمركة كوردستان، وزعمت أن تلك القوات مهدت الطريق أمام القوات التركية".

وأوضحت "ومع التأكيد على أن هذا الادعاء لا أساس له من الصحة، فإننا نعلن أن لقوات البيشمركة الحق في ممارسة صلاحياتها ومهامها على أراضيها والذود عن أرض كوردستان وشعبها".

وتساءلت "بأي وجه حق تتواجد قوات حزب العمال الكوردستاني على أرض إقليم كوردستان وتسحب أيدي القوات التركية؟، ولماذا لا يعود (مسلحو حزب العمال) إلى داخل تركيا؟ ولماذا يخلقون التهديدات والقلق لأهالي كوردستان؟"