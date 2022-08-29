وزير الخارجية العراقي يزور طهران

أربيل (كوردستان 24)- أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف، أن الوزير فؤاد حسين سيزور العاصمة الإيرانية طهران اليوم الاثنين.

وقال الصحاف لوكالة الانباء العراقية (واع)، أن "وزير الخارجية فؤاد حسين يزمع زيارة طهران يوم الاثنين واللقاء بكبار المسؤولين في الجمهورية الإسلامية".

وبين انه "سيبحث مع نظيره الإيراني العلاقات الثنائية بين الجانبين وسبل الدفع بها لصالح الشعبين الجارين".

وأضاف، "كما سيبحث الجانبان الأوضاع على مستوى المنطقة والعلاقات الإيرانية الخليجية، وتطورات المباحثات في الملف النووي الإيراني".