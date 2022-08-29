سیاسة

وزير الخارجية العراقي يزور طهران

author_image سوار أحمد
العراق فؤاد حسين طهران العراق زيارة

 أربيل (كوردستان 24)- أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف، أن الوزير فؤاد حسين سيزور العاصمة الإيرانية طهران اليوم الاثنين.

وقال الصحاف لوكالة الانباء العراقية (واع)، أن "وزير الخارجية فؤاد حسين يزمع زيارة طهران يوم الاثنين واللقاء بكبار المسؤولين في الجمهورية الإسلامية".

وبين انه "سيبحث مع نظيره الإيراني العلاقات الثنائية بين الجانبين وسبل الدفع بها لصالح الشعبين الجارين".

وأضاف، "كما سيبحث الجانبان الأوضاع على مستوى المنطقة والعلاقات الإيرانية الخليجية، وتطورات المباحثات في الملف النووي الإيراني".

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف