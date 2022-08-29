انواء العراق: ارتفاع جديد بدرجات الحرارة الأسبوع الحالي

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الاثنين، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت ارتفاعاً جديداً في درجات الحرارة الأسبوع الحالي.

وذكر بيان للهيئة، أن "طقس البلاد ليوم غد الثلاثاء سيكون صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

وأضاف البيان أن "طقس يوم الأربعاء سيكون صحواً مع ظهور بعض الغيوم في المنطقة الوسطى، فيما سيكون الطقس في المنطقتين الشمالية والجنوبية صحواً، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الأقسام الوسطى والجنوبية ، وترتفع قليلاً في القسم الشمالي من البلاد".

وأشار الى أن "يوم الخميس سيكون الطقس صحواً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً مع ظهور بعض الغيوم، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الأقسام الوسطى والشمالية، وترتفع قليلاً في القسم الجنوبي من البلاد".