سیاسة

لأول مرة.. إنشاء قاعدة عسكرية روسية في كوباني

author_image سوار أحمد
كوباني - صورة من الارشيف
كوباني - صورة من الارشيف
سوریا كوباني المرصد السوري قاعدة روسية

 أربيل (كوردستان 24)- قال المرصد السوري لحقوق الانسان، ان الشرطة العسكرية الروسية، أقامت قاعدة عسكرية في مدينة كوباني، بشمال شرق سوريا.

وبحسب ما افاد المرصد يوم امس الأحد، ومقره بريطانيا، فإن القاعدة تم انشاؤها على جبل مشتنور المعروف، في كوباني، والذي يعدّ موقعا استراتيجيا.

وهذه أول مرة تقوم فيها روسيا بإنشاء قاعدة مماثلة، في المدينة الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، الذراع العسكري للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

وتأتي الخطوة الروسية في وقت تستهدف فيه تركيا باستمرار مواقع تابعة لقوات سوريا الديمقراطية في كوباني وعين عيسى ومناطق أخرى على طول الشريط الحدودي، والتهديد بعملية عسكرية.

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