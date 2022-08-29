سیاسة

الصدر يعلن "اعتزاله النهائي" واغلاق كافة المؤسسات باستثناء اثنتين

author_image سوار أحمد
العراق مقتدى الصدر اعتزال

 أربيل (كوردستان 24)- اعلن زعيم التيار الصدر مقتدى الصدر، اليوم الاثنين، اعتزاله النهائي، واغلاق جميع المؤسسات التابعة للتيار الصدري باستثناء مرقد والده.

ونشر الصدر على حسابه في موقع تويتر "يظن الكثيرون بما فيهم السيد الحائري أن هذه القيادة جاءت بفضلهم أو بأمرهم، كلا، إن ذلك بفضل ربي أولا ومن فيوضات السيد الوالد قدس سره الذي لم يتخل عن العراق وشعبه".

واضاف، "على الرغم من إستقالته، فإن النجف الأشرف هي المقر الأكبر للمرجعية كما هو الحال دوماً.. وإنني لم أدع يوماً العصمة أو الإجتهاد ولا حتى (القيادة) إنما أنا آمر بالمعروف وناو عن المنكر ولله عاقبة الأمور.. وما أردتُ إلا أن أقوم الإعوجاج الذي كان السبب الأكبر فيه هو القوى السياسية الشيعية باعتبارها الأغلبية وما أردتُ إلا أن أقربهم الى شعبهم وأن يشعروا بمعاناته عسى أن يكون باباً لرضا الله عنهم.. وأنى لهم هذا".

وتابع الزعيم الشيعي "وعلى الرغم من تصوري أن اعتزال المرجع لم يك من محض إرادته، وما صدر من بيان عنه كان كذلك أيضاً إلا إنني كنت قد قررت عدم التدخل في الشؤون السياسية فإنني الآن أعلن الإعتزال النهائي وغلق كافة المؤسسات إلا المرقد الشريف والمتحف الشريف وهيئة تراث آل الصدر الكرام، والكل في حل مني، وإن مت أو قتلت فأسالكم الفاتحة والدعاء".

وتأتي تصريحات الصدر بعدما أصدر المرجع الشيعي كاظم الحائري اليوم الاثنين، بياناً أعلن فيه الاعتزال الديني كمرجع، عازياً الأمر إلى وضعه الصحي، فيما أوصى أتباعه في ذات الوقت باتباع مرجعية علي خامئني في إيران.

يب

 

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