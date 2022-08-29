قصف بطائرة مسيرة يستهدف منزلا بمخيم مخمور

أربيل (كوردستان 24)- قال مراسل كوردستان 24، اليوم الاثنين، ان قصفا استهدف مخيما في قضاء مخمور الفاصل بين محافظتي نينوى وأربيل.

وأفاد مراسل كوردستان 24، بأن القصف قد تم تنفيذه بواسطة طائرة مسيرة وقد أدى الى إصابة عدد من الاشخاص، واستهدف منزلا داخل المخيم.

ويضم مخيم مخمور، المعروف من قبل حزب العمال الكوردستاني باسم مخيم "الشهيد رستم جودي اللاجئين"، أكثر من 12,000 شخص من أنصار وعائلات مقاتلي "العمال الكوردستاني".‏

‏وقد تعرض المخيم للقصف عدة مرات من قبل الطائرات الحربية التركية وتسبب في وقوع إصابات.‏