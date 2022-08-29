توتر في بغداد وإعلان حظر التجوال بعد اقتحام المتظاهرين المنطقة الخضراء

أربيل (كوردستان 24)- قال مراسل كوردستان 24 اليوم الاثنين، انه تم اغلاق المنطقة الخضراء بالكامل، وذلك بعد توجه المئات من انصار التيار الصدري لمحاصرة القصر الجمهوري، في وقت دعت فيه قيادة العمليات المشتركة المتظاهرين الى الانسحاب الفوري.

ودعت القوات الامنية في بيان، "المتظاهرين الى الانسحاب الفوري من داخل المنطقة الخضراء"، مؤكدة التزامها، اعلى درجات ضبط النفس والتعامل الاخوي لمنع التصادم او اراقة الدم العراقي".

واضافت ان "القوات الأمنية تؤكد مسؤوليتها عن حماية المؤسسات الحكومية والبعثات الدولية والاملاك العامة والخاصة".

ولفتت الى ان "التعاطي مع التظاهرات السلمية يتم من خلال الدستور والقوانين وستقوم القوات الامنية بواجبها في حماية الامن والاستقرار".

وأعلنت قيادة العمليات المشتركة حظر التجول الشامل في العاصمة بغداد، والذي ويشمل العجلات والمواطنين كافة اعتباراً من الساعة الثالثة والنصف من ظهر هذا اليوم الاثنين.