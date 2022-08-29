الكاظمي يعلّق جلسات الحكومة بعد دخول متظاهرين للقصر الحكومي

أربيل (كوردستان 24)- وجّه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بتعليق جلسات المجلس بعد دخول متظاهرين إلى القصر الحكومي.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان إن الكاظمي وجّه جلسات مجلس الوزراء إلى إشعار آخر "وذلك بسبب دخول مجموعة من المتظاهرين لمقر مجلس الوزراء المتمثل بالقصر الحكومي".

وفي بيان منفصل، قال الكاظمي إن "التطورات الخطيرة التي جرت في عراقنا العزيز اليوم من اقتحام المتظاهرين للمنطقة الخضراء ودخول مؤسسات حكومية إنما تؤشر إلى خطورة النتائج المترتبة على استمرار الخلافات السياسية وتراكمها".

وتابع "إننا إذ نؤكد أن تجاوز المتظاهرين على مؤسسات الدولة يعد عملاً مداناً وخارجاً عن السياقات القانونية، فإننا ندعو سماحة السيد مقتدى الصدر الذي لطالما دعم الدولة وأكد الحرص على هيبتها واحترام القوى الأمنية للمساعدة في دعوة المتظاهرين للانسحاب من المؤسسات الحكومية".

وأشار إلى أن "تمادي الخلاف السياسي ليصل إلى لحظة الإضرار بكل مؤسسات الدولة لا يخدم مقدرات الشعب العراقي، وتطلعاته، ومستقبله، ووحدة أراضيه".

ودعا الكاظمي الجميع "إلى ضبط النفس"، وقال "ندعو المتظاهرين إلى الانسحاب الفوري من المنطقة الخضراء والالتزام بتعليمات القوات الأمنية المسؤولة عن حماية المؤسسات الرسمية وأرواح المواطنين".