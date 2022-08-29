سیاسة

بالفيديو | الاحتجاجات تتصاعد وسط إطلاق نار كثيف وحظر للتجول في العراق

أفادت أنباء أولية بمقتل شخصين وإصابة 19 في الصدامات ببغداد
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جانب من الاحتجاجات
جانب من الاحتجاجات
العراق العراق الصدر احتجاجات الصدريين

أربيل (كوردستان 24)- أفاد مراسلو كوردستان 24 اليوم الاثنين بسماع أصوات اطلاق نار في المنطقة الخضراء مع اقتحام أنصار التيار الصدري مبنى مجلس الوزراء.

وجاء ذلك بعد ساعات من إعلان الصدر انسحابه من السياسة، ما دفع أنصاره، الذين يعتصمون منذ أسابيع داخل مقر البرلمان في المنطقة الخضراء، لتصعيد احتجاجاتهم.

وأطلقت قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق أنصار الصدر عند مداخل المنطقة الخضراء، في وقت أعلنت فيه السلطات حظراً شاملاً للتجول في البلاد.

وأفادت أنباء أولية بمقتل شخصين وإصابة 19 في الصدامات ببغداد.

وتفاقمت الأزمة السياسية ووصلت إلى طريق مسدود في ظل أزمة سياسية حادة منذ الانتخابات التشريعية التي أجريت في تشرين الأول أكتوبر 2021.

وغالبا ما كان يعود الصدر إلى نشاطه السياسي بعد بيانات مماثلة، على الرغم من أن الأزمة السياسية الحالية باتت عصية على الحل مقارنة بفترات الشلل السابقة.

وأدى المأزق الحالي بين الصدر ومنافسيه الشيعة في الإطار التنسيقي إلى بقاء العراق بدون حكومة لأطول فترة في تاريخه.

واقتحم أنصار الصدر مبنى مجلس الوزراء في القصر الحكومي، مما دفع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى تعليق جلسات مجلس الوزراء حتى إشعار آخر.

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