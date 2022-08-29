سیاسة

الكاظمي يترأس اجتماعاً "طارئاً" للقادة الأمنيين مع تفاقم التوتر في العراق

دعا الكاظمي المتظاهرين إلى الانسحاب الفوري من المنطقة الخضراء
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العراق العراق الكاظمي

أربيل (كوردستان 24)- ترأس رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي اليوم الاثنين اجتماعاً طارئاً للقيادات الأمنية بمقر العمليات المشتركة لمناقشة الأحداث الأخيرة ودخول المتظاهرين للمؤسسات الحكومية.

وبحسب بيان رسمي، جدد الكاظمي توجيهاته للقيادات الأمنية بالالتزام التام بالتعليمات السابقة فيما يخص حماية أرواح المتظاهرين، والحفاظ أيضاً على الممتلكات العامة والخاصة، ومنع التجاوز على المؤسسات الحكومية من قبل أي طرف كان.

ودعا الكاظمي المتظاهرين إلى الانسحاب الفوري من المنطقة الخضراء، وعدم إرباك الوضع العام في البلاد، وتعريض السلم المجتمعي إلى الخطر.

 

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