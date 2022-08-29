بريطانيا تدخل خط التوترات المتصاعدة في العراق وتدعو للحل السلمي

أربيل (كوردستان 24)- أعربت السفارة البريطانية لدى العراق اليوم الاثنين عن قلقها الشديد إزاء التوترات المتصاعدة في العراق وسط الأنباء التي تتحدث عن سقوط ضحايا.

وقال القائم بالأعمال في السفارة جيمس داونر في بيان "نحث هؤلاء المتواجدين في الساحات العامة على الامتناع عن العنف"، ودعا إلى "الحفاظ على سلمية التظاهرات".

وأوضح أن جر العراق باتجاه العنف "شيء لا يستحق الشعب العراقي أن يتعرض له"، مبيناً أن الشعب العراقي يحتاج إلى "مؤسسات فاعلة من أجل مجابهة التحديات التي يواجهونها وتقديم الخدمات التي يعتمدون عليها".

وحث داونر المتظاهرين على الامتناع عن اقتحام المباني الحكومية، وقال إن القوات الأمنية "هي المسؤولة الوحيدة عن إبقاء التظاهرات آمنة والحفاظ على الأملاك العامة والبنايات الحكومية".

وتابع "ونحث على أن تتخذ القوات الأمنية الإجراءات المتلائمة مع الأحداث".

ودعا داونر جميع الأطراف إلى "إعطاء الأولوية للحوار من أجل الوصول إلى حل سلمي وقانوني ويشمل الجميع ولمصلحة الشعب العراقي".