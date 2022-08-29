ارتفاع حصيلة ضحايا المواجهات الدامية في المنطقة الخضراء ببغداد

أربيل (كوردستان 24)- أفادت مصادر طبيّة اليوم الاثنين بارتفاع حصيلة ضحايا المواجهات الدامية بين أنصار التيار الصدري وقوات الأمن في المنطقة الخضراء ببغداد.

وتصاعدت أعمال العنف في العراق إعلان زعيم التيار الصدري اعتزاله النهائي للعمل السياسي.

وقالت المصادر لكوردستان 24 إن المواجهات التي وقعت اليوم المنطقة الخضراء أودت بحياة 12 شخصاً وإصابة 270 آخرين بجروح لغاية الآن.

وأصيب بعض المتظاهرين بالرصاص والبعض الآخر جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع خلال الفوضى التي عمت المنطقة الخضراء المحصنة.

وتردد دوي إطلاق النار في أنحاء وسط بغداد.

وأعلن الجيش العراقي حظر تجول في عموم العراق، وحث المتظاهرين على مغادرة المنطقة الخضراء.

وفي أثناء الأزمة حول تشكيل الحكومة الجديدة، حشد الصدر جحافل مؤيديه، مما أثر بالسلب على مساعي العراق للتعافي بعد عقود من الصراع والعقوبات ومحاولته معالجة الانقسامات والفساد المستشري.

ويصر الصدر على إجراء انتخابات مبكرة وحل البرلمان واستبعاد أي سياسي تولى منصباً منذ عام 2003.

وأدى المأزق الحالي بين الصدر ومنافسيه الشيعة إلى بقاء العراق بدون حكومة لأطول فترة في تاريخه.