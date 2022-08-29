الحلبوسي يحذر من "خطر كبير" ويدعو لتدخل العقلاء لمنع الفوضى والدم

أربيل (كوردستان 24)- دعا رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي اليوم الاثنين إلى تدخل العقلاء للعمل على التهدئة وضبط النفس.

وقال الحلبوسي في بيان "إن ما آل إليه الوضع هذا اليوم ينذر بخطر كبير، وهو أمر لا يمكن السكوت عنه أو تركه يتصاعد دون تدخلٍ من العقلاء والمؤثرين من زعامات دينية وسياسية وعشائرية واجتماعية، تدفع باتجاه التهدئة وضبط النفس، وتحذر من الفوضى وإراقة دماء العراقيين الأبرياء عبر استخدام السلاح من أي طرف".

وتابع "دعوتنا المخلصة والصادقة إلى جميع الأطراف لإطفاء نار الفتنة، والتوصل إلى تفاهمات؛ لحفظ وصون سيادة الوطن واستقراره، وحمايته من الانزلاق إلى تصادم يخسر فيه الجميع".