سیاسة

الكاظمي يوجّه بمنع استخدام الرصاص وإطلاق النار على المتظاهرين

دعا الكاظمي المواطنين إلى الالتزام بالتعليمات الأمنية، وقرار حظر التجوال
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العراق العراق الكاظمي حظر تجوال

أربيل (كوردستان 24)- وجّه القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي بمنع استخدام الرصاص وإطلاق النار على المتظاهرين من أي طرف أمني أو عسكري أو مسلح منعاً باتاً.

وشدد الكاظمي، بحسب بيان أصدره مكتبه، "على التزام الوزارات، والهيئات، والأجهزة الأمنية والعسكرية بالعمل وفق السياقات والصلاحيات والضوابط الممنوحة لها".

وأكد القائد العام للقوات المسلحة أن "قواتنا الأمنية مسؤولة عن حماية المتظاهرين، وأن أي مخالفة للتعليمات الأمنية بهذا الصدد ستكون أمام المساءلة القانونية".

ووجه بفتح تحقيق عاجل بشأن الأحداث في المنطقة الخضراء، ومصادر إطلاق النار، وتحديد المقصرين ومحاسبتهم وفق القانون.

ودعا المواطنين إلى الالتزام بالتعليمات الأمنية، وقرار حظر التجوال.

 

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