الرئيس بارزاني يدعو العراقيين لضبط النفس وعدم حسم المشاكل بالسلاح

أربيل (كوردستان 24)- دعا الرئيس مسعود بارزاني اليوم الاثنين الجميع إلى ضبط النفس وعدم اللجوء إلى السلاح في حسم المشاكل.

وقال الرئيس بارزاني في بيان "نتابع وبكل قلق الأحداث والمستجدات الأخيرة في العراق".

وأضاف "أتمنى أن يشعر الجميع بالمسؤولية، وأن يحتكموا الى ضبط النفس، وأن لا يلجأوا إلى لغة السلاح والعنف في حسم ‏الصراعات والمشاكل".

وتابع "أدعو جميع الأطراف الى التفكير في ‏ الحلول التي تأتي بالخير للشعب العراقي وتراعي المصلحة العامة للشعب والوطن".