فرنسا تطالب كافة الأطراف العراقية بضبط النفس وإيقاف "الاشتباكات الدامية"

أربيل (كوردستان 24)- طالبت فرنسا اليوم الثلاثاء، كافة الأطراف العراقية، بضبط النفس وإيقاف الاشتباكات الدامية، وذلك بعد أحداث المنطقة الخضراء ببغداد.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان، إن "فرنسا تشعر بقلق بالغ إزاء الأحداث الجارية في بغداد وفي العديد من المحافظات، والتي أوقعت العديد من الضحايا".

وأضافت أن "فرنسا تدعو الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وتطالبهم بتحمل المسؤولية ووقف الاشتباكات الدامية على الفور".

ودعت الخارجية الفرنسية "جميع القادة السياسيين العراقيين إلى إعادة تأكيد تمسكهم بالإطار الدستوري العراقي واحترام نزاهة المؤسسات العراقية التي يجب أن تعمل دون عوائق".

واكد البيان على "ضرورة أن ينخرط جميع الفاعلين السياسيين العراقيين في حوار وطني حقيقي وبناء ويخدم مصلحة الشعب العراقي لتلبية تطلعاته إلى السلام والاستقرار والأمن".

وقالت وكالة فرانس برس ان ما لايقل عن 15 شخصاً من أنصار التيار الصدري، قتلوا بالرصاص الحي في المنطقة الخضراء بوسط بغداد يوم أمس الاثنين.

وكان الصدر قد اعلن يوم الاثنين اعتزاله النهائي عن العمل السياسي، مما اشعل احتجاجات عنيفة، تخللها اقتحام جمع من المحتجين القصر الحكومي وأعقبتها ليلا اشتباكات بالأسلحة الرشاشة وقصف بقذائف الهاون.