منذ ساعات الصباح الأولى.. اشتباكات عنيفة ودوي انفجارات في المنطقة الخضراء

أربيل (كوردستان 24)- قال مراسل كوردستان 24، ان مقاتلون من التيار الصدري، يخوضون معارك عنيفة، ضد الفصائل الشيعية المسلحة في المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد، وذلك منذ ساعات الصباح الأولى من اليوم الثلاثاء.

وأضاف ان الاشتباكات مستمرة داخل المنطقة الخضراء، بكافة أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، بينها القاذفات.

وسقطت ثلاثة صواريخ كاتيوشا فجر اليوم، ضمن محيط المنطقة الخضراء وقد أحدثت دوياً شديداً سمعه السكان القريبون من المنطقة.

وقالت وكالة فرانس برس ان ما لايقل عن 15 شخصاً، قتلوا بالرصاص الحي في المنطقة الخضراء بوسط بغداد يوم أمس الاثنين.