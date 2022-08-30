سیاسة

ايران تغلق الحدود البرية مع العراق والكويت تطلب من رعاياها المغادرة

author_image سوار أحمد
العراق ايران الكويت الاشتباكات

 أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية اليوم الثلاثاء، إغلاق الحدود البرية مع العراق، في وقت طلبت السفارة الكويتية في بغداد، من رعاياها، مغادرة البلاد.

وذكرت وكالة "إرنا" شبه الرسمية الإيرانية عن نائب وزير الداخلية الايراني لشؤون الامن وانفاذ القانون مجيد مير احمدي، انه تم اغلاق الحدود البرية مع العراق، وذلك على خلفية الأحداث الدامية التي تشهدها بغداد.

من جهتها أفادت وكالة الأنباء الرسمية "كونا"، بأن السفارة الكويتية في بغداد، حثت رعاياها على مغادرة العراق، والراغبين بالسفر اليه تأجيل ذلك بسبب الظروف الأمنية التي تشهدها البلاد.

ويشهد العراق منذ يوم امس الاثنين، احداثا دامية واشتباكات ناريةعنيفة بالأسلحة المتوسطة والثقيلة ، أدت الى وقوع العشرات من المصابين والضحايا، وذلك بسبب الصدامات التي جرت داخل المنطقة الخضراء.

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