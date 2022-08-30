مسرور بارزاني للكاظمي: مستعدون لدعم جهود السلام في العراق

أربيل (كوردستان 24)- أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم الثلاثاء استعداد الإقليم للمساعدة في إحلال السلام والاستقرار في أنحاء العراق كله.

جاء ذلك على خلفية الأحداث الدامية واندلاع الاشتباكات بين أنصار التيار الصدري وقوات الأمن في المنطقة الخضراء ببغداد.

وكتب مسرور بارزاني على حسابه في موقع تويتر قائلاً "أشعر بالانزعاج الشديد إزاء الحلقة الجديدة للعنف في العراق. تحدثتُ إلى رئيس الوزراء الكاظمي للتأكيد على استعداد حكومة إقليم كوردستان للمساعدة في إحلال السلام والاستقرار في أنحاء البلاد كافة".

وأضاف "آن الأوان للبدء بحوار شامل وصريح بشأن القضايا العميقة والخطيرة التي تواجهها البلاد. يجب أن نتحلى بالشجاعة الكافية لتحديد جوهر الاختلافات مع بعضنا بعضاً، وأن نتقبل بأن الوضع الذي نحن فيه الآن جميعاً يتطلب حلاً دائماً".