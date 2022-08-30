سیاسة

انسحاب انصار الصدر من المنطقة الخضراء والسلطات ترفع حظر التجوال

author_image سوار أحمد
س
س
العراق مقتدى الصدر انسحاب رفع حظر التجوال

أربيل (كوردستان 24)- انسحب انصار التيار الصدري من المنطقة الخضراء بعد أوامر زعيمهم مقتدى الصدر بالانسحاب خلال ساعة على اقصى حد، في وقت قررت السلطات العراقية، رفع حظر التجوال في بغداد والمحافظات بعد أقل من 24 ساعة على فرضه.

وجاء ذلك بعد كلمة للصدر، وجه فيها أتباعه بالانسحاب الكامل من المنطقة الخضراء وسط العاصمة وإنهاء "ثورة عاشوراء" خلال مدة مقدارها 60 دقيقة، فيما انتقد في كلمته بشدة، الصدام المسلح الذي اندلع جرى بين أنصاره والقوات الموالية للفصائل المسلحة، قائلا إن "القاتل والمقتول في النار".

وقررت السلطات العراقية، رفع حظر التجوال في بغداد والمحافظات بعد أقل من 24 ساعة على فرضه، وذلك بعد انسحاب انصار الصدر من المنطقة الخضراء بطلب من رئيس التيار الصدري.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف