انسحاب انصار الصدر من المنطقة الخضراء والسلطات ترفع حظر التجوال

أربيل (كوردستان 24)- انسحب انصار التيار الصدري من المنطقة الخضراء بعد أوامر زعيمهم مقتدى الصدر بالانسحاب خلال ساعة على اقصى حد، في وقت قررت السلطات العراقية، رفع حظر التجوال في بغداد والمحافظات بعد أقل من 24 ساعة على فرضه.

وجاء ذلك بعد كلمة للصدر، وجه فيها أتباعه بالانسحاب الكامل من المنطقة الخضراء وسط العاصمة وإنهاء "ثورة عاشوراء" خلال مدة مقدارها 60 دقيقة، فيما انتقد في كلمته بشدة، الصدام المسلح الذي اندلع جرى بين أنصاره والقوات الموالية للفصائل المسلحة، قائلا إن "القاتل والمقتول في النار".

وقررت السلطات العراقية، رفع حظر التجوال في بغداد والمحافظات بعد أقل من 24 ساعة على فرضه، وذلك بعد انسحاب انصار الصدر من المنطقة الخضراء بطلب من رئيس التيار الصدري.