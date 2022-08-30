ترحيب بكلمة الصدر ووزيره يطالب بانسحاب "الفصائل" من الخضراء

أربيل (كوردستان 24)- طالب وزير الصدر، صالح محمد العراقي، بانسحاب كافة الفصائل من المنطقة الخضراء، في وقت لاقت فيه كلمة رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر، ترحيبا من العديد من الأطراف.

وقال الوزير، في بيان هو الأول بعد نحو 24 ساعة على اغلاق حساباته على مواقع التواصل، إنه "على الفصائل المسلحة وإن كانت منتمية للحشد الشعبي تحت أي عنوان.. أن تخرج من المنطقة الخضراء.. لتأخذ القوات الأمنية زمام الأمور فوراً"، مشددا ً "وإلا فلا هيبة للدولة".

ورحبت "يونامي" بكلمة الصدر التي دعا فيها أنصاره الى الانسحاب من المنطقة الخضراء، وقالت "نرحب بالإعلان المعتدل الأخير للسيد مقتدى الصدر، وكما قلنا بالأمس: ضبط النفس والتهدئة ضروريان لكي يسود صوت العقل".

وقال رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي في تغريدة "شكرا لكم سماحة السيد مقتدى الصدر، فموقفكم بحجم العراق الذي يستحق منا الكثير".

من جانبه قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، إن دعوة الصدر الى وقف العنف تمثل أعلى مستويات الوطنية والحرص على حفظ الدم العراقي ، مشيرا إلى أن كلمته تحمل الجميع مسؤولية أخلاقية ووطنية بحماية مقدرات العراق والتوقف عن لغة التصعيد السياسي والامني والشروع في الحوار السريع المثمر لحل الازمات.

وثمن تحالف الفتح بزعامة هادي العامري موقف الصدر الداعي الى انهاء العنف، داعيا داعيا الحكومة وقوى الاطار التنسيقي للتعاون مع التيار الصدري لتنفيذ مطالب الأخير في شكل قانوني بعيدا عن العنف أو القوة.

ووجه زعيم التيار الصدري في كلمة اليوم، بانسحاب أنصاره من الخضراء وإنهاء المظاهر المسلحة وهدد في خطاب له بالتبرؤ من التيار إن لم يلتزموا بتوجيهاته.