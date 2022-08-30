سیاسة

رئيس إقليم كوردستان يرحب بكلمة الصدر ويجدد دعوته لكافة الأطراف باللجوء للحوار

author_image سوار أحمد
کوردستان نيجيرفان بارزاني مقتدى الصدر ترحيب

 أربيل (كوردستان 24)- رحب رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني اليوم الثلاثاء، بكلمة رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر، مجددا في الوقت نفسه دعوته لكافة الأطراف، للحوار بغية التوصل الى حل وإنقاذ العراق.

ونشر نيجيرفان بارزاني على حسابه في موقع تويتر "نرحب بموقف سماحة السيد مقتدى الصدر ومطالبته بإنهاء التوتراتوسحب أنصاره من المنطقة الخضراء، ونؤيد موقفه الوطني المسؤول، راجين ان يعم الأمان والاستقرارالبلد".

وجدد رئيس الإقليم دعوته لكافة القوى السياسية من اجل اللجوء الى الحوار، وإنقاذ العراق من هذا الوضع الصعب.

ووجه زعيم التيار الصدري في كلمة اليوم، بانسحاب أنصاره من الخضراء وإنهاء المظاهر المسلحة وهدد في خطاب له بالتبرؤ من التيار إن لم يلتزموا بتوجيهاته.

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