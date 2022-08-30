علاوي: موقف الصدر وضع حداً للفوضى والاقتتال

أربيل (كوردستان 24)- أشاد رئيس ائتلاف الوطنية أياد علاوي اليوم الثلاثاء بموقف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بعدما أمر أنصاره بإنهاء اعتصامهم واحتجاجاتهم التي تخللتها أعمال عنف في المنطقة الخضراء.

وكتب علاوي على حسابه في تويتر "نُشيد بالموقف الوطني لسماحة السيد مقتدى الصدر والذي وضع من خلاله حداً لحالة الفوضى والاقتتال".

وتابع "نتوجه بالشكر لقواتنا الأمنية البطلة لالتزامها بالحفاظ على امن وسلامة المواطنين ومؤسسات الدولة ونشكر الحشد الشعبي لانضباطهم".

وأضاف "كما نثمن جميع المواقف الوطنية التي دعت الى التهدئة وحقن الدماء".

وأمر الصدر أتباعه بإنهاء احتجاجاتهم في وسط بغداد لتهدئة التوتر الذي أدى إلى أكثر أعمال العنف دموية في العاصمة العراقية منذ سنوات.

واعتذر الصدر للعراقيين بعد مقتل 22 شخصاً في اشتباكات بين أنصاره وقوات الأمن، وندد بالقتال وأمهل أتباعه ساعة واحدة لفض الاحتجاجات.

وقال الصدر "ما يحدث ليست ثورة لأنها ليست سلمية. الدم العراقي حرام".

ومع انتهاء المهلة، غادر أتباع الصدر المنطقة الخضراء التي تضم مكاتب حكومية، حيث أعلنوا اعتصاما استمر لأسابيع في مقر البرلمان.

وجاءت الاشتباكات التي اندلعت أمس الاثنين بعد عشرة أشهر من الجمود السياسي الذي تشهده البلاد منذ الانتخابات البرلمانية في أكتوبر تشرين الأول.

وأثارت الاشتباكات مخاوف من تصاعد الاضطرابات.

واندلعت أعمال العنف بعد إعلان الصدر انسحابه من جميع الأنشطة السياسية، وهو قرار قال إنه جاء رداً على تقاعس زعماء وأحزاب شيعية أخرى عن إصلاح نظام حكم يصفه بالفاسد.

وقال الصدر في خطابه الذي أمر فيه بإنهاء الاحتجاجات "هناك ميليشيات وقحة، نعم، لكن لا يجب أن يكون التيار أيضاً وقحاً".