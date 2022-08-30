بعد عودة الهدوء.. إيران تعيد فتح حدودها مع العراق

أربيل (كوردستان 24)- أعادت إيران فتح حدودها مع العراق أمام المسافرين اليوم الثلاثاء بعد فترة وجيزة من مطالبة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لأنصاره بالانسحاب من الشوارع.

وأغلقت طهران حدودها وأوقفت رحلات الطيران إلى العراق وسط اندلاع لأعمال عنف في العراق في أعقاب إعلان الصدر أمس الاثنين اعتزال الحياة السياسية.

ويسافر ملايين الإيرانيين إلى مدينة كربلاء سنوياً لإحياء ذكرى أربعينية الإمام الحسين حفيد النبي محمد، وهي المناسبة التي توافق هذا العام 16 و17 أيلول سبتمبر.

ونقل التلفزيون الرسمي عن مسؤول إيراني قوله "جميع الحدود مفتوحة الآن، مع عودة الأمن والهدوء إلى العراق".

وفي وقت سابق، قال التلفزيون الرسمي إن إيران علقت جميع رحلات الطيران إلى العراق "حتى إشعار آخر بسبب الاضطرابات الراهنة".