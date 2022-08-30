سیاسة

بعد عودة الهدوء.. إيران تعيد فتح حدودها مع العراق

يسافر ملايين الإيرانيين إلى مدينة كربلاء سنوياً لإحياء ذكرى أربعينية الإمام الحسين
author_image Kurdistan24 اربیل
العراق العراق إيران

أربيل (كوردستان 24)- أعادت إيران فتح حدودها مع العراق أمام المسافرين اليوم الثلاثاء بعد فترة وجيزة من مطالبة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لأنصاره بالانسحاب من الشوارع.

وأغلقت طهران حدودها وأوقفت رحلات الطيران إلى العراق وسط اندلاع لأعمال عنف في العراق في أعقاب إعلان الصدر أمس الاثنين اعتزال الحياة السياسية.

ويسافر ملايين الإيرانيين إلى مدينة كربلاء سنوياً لإحياء ذكرى أربعينية الإمام الحسين حفيد النبي محمد، وهي المناسبة التي توافق هذا العام 16 و17 أيلول سبتمبر.

ونقل التلفزيون الرسمي عن مسؤول إيراني قوله "جميع الحدود مفتوحة الآن، مع عودة الأمن والهدوء إلى العراق".

وفي وقت سابق، قال التلفزيون الرسمي إن إيران علقت جميع رحلات الطيران إلى العراق "حتى إشعار آخر بسبب الاضطرابات الراهنة".

موضوعات ذات صلة
العراق

"حان وقت الحوار".. واشنطن ترحب بانسحاب الصدريين من المؤسسات الحكومية
  11 دقائق
العراق

صالح: الانتخابات المبكرة مخرج للأزمة.. ولا بد من "حلول جذرية" بين بغداد وأربيل
  27 دقائق
العراق

الإطار التنسيقي يدعو البرلمان لاستئناف جلساته وتشكيل حكومة تعيد "هيبة الدولة"
  38 دقائق
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف