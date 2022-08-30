النفط يتراجع إثر مخاوف التضخم واستقرار صادرات العراق

أربيل (كوردستان 24)- تراجعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء بفعل مخاوف من أن يؤدي ضعف الاقتصادات العالمية الناجم عن التضخم إلى تراجع الطلب على الوقود بجانب عدم تأثر الصادرات العراقية بالأحداث التي شهدتها البلاد.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أكتوبر تشرين الأول 4.60 دولار، أو 4.38 بالمئة، إلى 100.58 دولار للبرميل ظهر اليوم، بعد صعودها 4.1 بالمئة أمس الاثنين في أكبر زيادة منذ أكثر من شهر.

وينتهي عقد تشرين الأول أكتوبر غداً الأربعاء. وهبطت العقود تسليم نوفمبر تشرين الثاني الأكثر نشاطا في التداول 3.66 بالمئة إلى 99.15 دولار للبرميل.

وجرى تداول خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند93.02 دولار للبرميل، منخفضة 3.94 دولار، أو 4.05 بالمئة، بعد صعوده 4.2 بالمئة في الجلسة السابقة.