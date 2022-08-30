بيان جديد للصدر عن "شهداء الثورة" وحملة السلاح

أربيل (كوردستان 24)- أصدر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اليوم الثلاثاء بياناً جديداً عزّى فيه عوائل الضحايا الذين سقطوا في الصدامات التي وقعت في المنطقة الخضراء ببغداد.

وقال الصدر في بيان "رحم لله شهداء الثورة (السلمية)"، مضيفاً "فإني بعد أن أعزي نفسي بهم.. فإني أسأل الله الصبر السلوان لعوائلهم والشفاء العاجل للجرحى".

وتابع "على أصحاب الاختصاص من الجهات الرسمية المطالبة بحقوقهم غير منقوصة فهذا أقل ما يمكن أن نرد من جميلهم".

ومضى الصدر قائلاً "أسال الله أن يتوب على من حمل السلاح وأطلب منهم أن يكثروا من الاستغفار وأن لا يعودوا لمثل هذا العمل مستقبلاً حياً كنتُ أم ميتاً".