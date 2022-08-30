"حان وقت الحوار".. واشنطن ترحب بانسحاب الصدريين من المؤسسات الحكومية

أربيل (كوردستان 24)- رحبت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء بانسحاب أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من المنطقة الخضراء التي تضم المكاتب الحكومية الرئيسية ومنها البرلمان.

وقالت السفارة الأمريكية لدى العراق في بيان "ترحب الولايات المتحدة بالدعوات التي وجهت مؤخراً إلى المتظاهرين بإنهاء الصراع فوراً والانسحاب من المؤسسات الحكومية".

وأضافت "تشجعنا التقارير بأن المشاركين في الاعتصام قد بدأوا يتفرقون"، كما حثت السفارة "جميع المواطنين على السماح لمؤسسات الحكومة العراقية بمواصلة عملها لدعم أمن العراق واستقراره وسيادته، حيث لا يمكن حل التحديات العاجلة التي يواجهها العراق إلا من خلال الحوار الجاد".

واختتمت بيانها بالقول "حان الوقت الآن" للحوار.