إيران تعيد افتتاح كافة المنافذ الحدودية مع العراق

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية اليوم الأربعاء، إعادة فتح كافة المنافذ الحدودية البرية والجوية مع العراق، لتسهيل دخول الزوار الإيرانيين.

وقال المساعد السياسي لوزير الداخلية الإيراني، مجيد مير أحمدي، في تصريح رسمي، أن "المنافذ الحدودية البرية بين إيران والعراق تم فتحها بدءا من صباح اليوم وأن المنافذ الجوية فتحت يوم أمس".

وأغلقت إيران معابرها الحدودية مع العراق بسبب الأحداث الأخيرة التي شهدتها العاصمة بغداد، وعدد من محافظات الوسط والجنوب.