طهران: الحل الوحيد للعراق اللجوء للحوار واحترام الدستور

أربيل (كوردستان 24)- قالت وزارة الخارجية الإيرانية يوم الأربعاء، أن الحل الوحيد لخروج العراق من الأزمة الراهنة هو اعتماد الحوار والحفاظ على حقوق المواطنين، واحترام المؤسسات القانونية، والالتزام بالدستور.

وقالت الخارجية الإيرانية في بيان، إن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعرب عن ارتياحها لعودة الهدوء إلى العراق، وتسأل المغفرة للضحايا، وتتمنى الشفاء للجرحى في الأحداث الأخيرة، وتقدر صبر وحكمة ودراية حكومة وشعب العراق وكافة المؤسسات القانونية فيه على تجاوز فتنة كبيرة".

وأضاف البيان، أن إيران تعتبر أن الحل الوحيد لخروج العراق من الأزمة الراهنة هو اللجوء إلى نهج الحوار والحفاظ على حقوق المواطن، واحترام المؤسسات القانونية في البلاد، والالتزام بالدستور والآليات السياسية، وتأمل أن توفر جميع التيارات والمجموعات السياسية العراقية الأرضية المناسبة لتشكيل حكومة جديدة من خلال تحمل المسؤولية والمشاركة البناءة في العملية السياسية.

وتابع البيان، أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تؤكد دوما على دور العراق البناء في التطورات الإقليمية.

ودعت ايران كافة التيارات السياسية والشخصيات والراغبين بإرساء الامن والاستقرار في العراق إلی متابعة جميع مطالبهم عبر القانون والقنوات القانونية في إطار احترام حقوق ومطالب بعضهم البعض ضمن عملية سلمية قائمة على الحوار إلى جانب تحمل المسؤولية السياسية والاجتماعية وسد الطريق أمام أي استغلال من قبل أعداء العراق.