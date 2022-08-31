سیاسة

خلال شهرين.. حكومة كوردستان تنفّذ 38 مشروعا خدميا في سوران

author_image سوار أحمد
کوردستان دائرة الاعلام والمعلومات قضاء سوران مشاريع

 أربيل (كوردستان 24)- قالت دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان اليوم الأربعاء، أن الحكومة نفذت 38 مشروعا خدميا في قضاء سوران خلال الشهرين الماضيين.

وافادت الدائرة في بيان، إنه "المشاريع توزعت بين تعبيد الشوارع وترميمها، اضافة الى العديد من الخدمات في القضاء".

واشارت إلى أن "الميزانية التي تم صرفها على هذه المشاريع بلغت 6 مليار ونصف دينار عراقي"، مؤكدة ان "هناك العديد من المشاريع المهمة تخطط حكومة الإقليم لتنفيذها في قضاء خلال الفترة المقبلة".

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