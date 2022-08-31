خلال شهرين.. حكومة كوردستان تنفّذ 38 مشروعا خدميا في سوران

أربيل (كوردستان 24)- قالت دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان اليوم الأربعاء، أن الحكومة نفذت 38 مشروعا خدميا في قضاء سوران خلال الشهرين الماضيين.

وافادت الدائرة في بيان، إنه "المشاريع توزعت بين تعبيد الشوارع وترميمها، اضافة الى العديد من الخدمات في القضاء".

واشارت إلى أن "الميزانية التي تم صرفها على هذه المشاريع بلغت 6 مليار ونصف دينار عراقي"، مؤكدة ان "هناك العديد من المشاريع المهمة تخطط حكومة الإقليم لتنفيذها في قضاء خلال الفترة المقبلة".