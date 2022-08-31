سیاسة

القنصلية الأمريكية بأربيل: يجب احترام العقود النفطية التي تم إبرامها

author_image سوار أحمد
کوردستان القنصلية الأمريكية اربيل العقود النفطية

 أربيل (كوردستان 24)- اكدت القنصلية العامة الأمريكية في أربيل، اليوم الأربعاء، على ضرورة احترام العقود النفطية والغازية التي تم إبرامها، مؤكدة دعمها للحوارات بين بغداد وحكومة إقليم كوردستان.

وقال القنصل الأمريكي في بيان، "يسعدني جدا أن ألتقي بالوزير كمال محمد صالح، الرجل الذي يحمل على كاهله أعباء ثقيلة، حيث أنه يترأس كلا من وزارتي الكهرباء والثروات الطبيعية".

واضاف "نحن ندعم الإصلاحات التي من شأنها تحسين الكفاءة والقدرة التنموية لقطاع الكهرباء والجهود المبذولة للحد من إنتاج الغاز الضار بيئيا في قطاع النفط والغاز".

واكد البيان على دعم الإدارة الأمريكية للحوارات بين بغداد واربيل بشأن الموارد النفطية، وعلى ضرورة احترام العقود النفطية التي تم إبرامها.

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