سیاسة

مرة أخرى.. تأجيل محاكمة المتهم بقتل "هشام الهاشمي"

author_image سوار أحمد
العراق هشام الهاشمي محاكمة تأجيل

أربيل (كوردستان 24)- قال مصدر قضائي اليوم الأربعاء، ان مجلس القضاء الأعلى أجل محاكمة المتهم بقتل الخبير الأمني هشام الهاشمي، إلى يوم 31 تشرين الأول 2022.

وقال المصدر القضائي لكوردستان 24، ان "تأجيل المحاكمة جاء بسبب تعذر جلب المتهم إلى المحكمة".

وأجل قاضي محكمة جنايات الرصافة، في 26 تموز 2022، النظر بمحاكمة المتهم بقتل الهاشمي إلى 31 آب المقبل، وذلك بطلب من المتهم.

وقُتل الهاشمي في 6 تموز يوليو 2020، أمام منزله بمنطقة زيونة في العاصمة بغداد برصاص أشخاص على دراجة نارية، في حادث أثار ضجة بين الأوساط الشعبية ولقي صدى دوليا.

وقبل نحو عام، أعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اعتقال قتلة الهاشمي، وبث التلفزيون الرسمي اعترافات المتهم الكناني، وهو ضابط برتبة ملازم أول عمره 36 عاما، لكن القضاء العراقي فشل حتى الآن في عقد محاكمة القاتل رغم وجوده في السجن.

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