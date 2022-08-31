سیاسة

المحكمة الاتحادية تؤجل النظر بدعوى حل البرلمان

author_image سوار أحمد
العراق

أربيل (كوردستان 24)- قال مصدر قضائي ان المحكمة الاتحادية العليا بالعراق، أجلت اليوم الأربعاء، النظر بدعوى حل البرلمان المقامة من التيار الصدري، الى يوم غد الخميس.

وحددت المحكمة الاتحادية في وقت سابق، تاريخ 30 من شهر آب اغسطس الجاري، موعداً للنظر بدعوى التيار الصدري المقامة لحل البرلمان إلا انها أجلت البت بها بسبب احداث العنف الأخيرة.

وقال مصدر قضائي لكوردستان 24، ان النظر في الدعوى قد تم تأجيله الى يوم غد الخميس، الأول من شهر أيلول المقبل.

ودعا التيار الصدري في وقت سابق، مجلس القضاء الأعلى إلى حل البرلمان خلال مدة لا تتجاوز العشرين من هذا الشهر، وتكليف رئيس الجمهورية بتحديد موعد لإجراء انتخابات مبكرة.

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