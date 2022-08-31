سیاسة

نبيه بري يدعو الصدر إلى العدول عن اعتزال السياسة

"العراق هو البوصلة لتصحيح العلاقة بين دول الجوار"
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نبيه بري
نبيه بري
العراق نبيه بري الصدر العراق

أربيل (كوردستان 24)- حث رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اليوم الأربعاء على العدول عن قراره باعتزال السياسة.

وكان بري، رئيس حركة أمل الشيعية، يتحدث إلى حشد من أنصاره الذين تجمعوا في جنوب لبنان لإحياء ذكرى اختفاء رجل الدين موسى الصدر قبل 44 عاماً.

قال بري "نقدّر للعراق وقوفه إلى جانب لبنان في كل المراحل، ونناشد السيد مقتدى الصدر للعودة عن اعتزاله وتلبية دعوة مصطفى الكاظمي للحوار، فالحوار وحده الحل".

وأضاف أن "العراق هو البوصلة لتصحيح العلاقة بين دول الجوار، وعودة العلاقة بين الجمهورية الإسلامية في إيران والسعودية".

وبعد أن أعلن الصدر انسحابه من جميع الأنشطة السياسية، تفجرت أعمال عنف بين أنصاره وقوات الأمن مما أودى بحياة الكثير من المتظاهرين الصدريين الذين اعتصموا أسابيع أمام البرلمان لمنع الإطار التنسيقي من تشكيل الحكومة.

وسبق أن قال الصدر إن اعتزاله السياسة "قرار نهائي"، وجاء رداً على تقاعس زعماء وأحزاب شيعية أخرى عن إصلاح نظام حكم يصفه بالفاسد.

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