بايدن يدعو لوضع "خريطة طريق" تنهي الجمود السياسي في العراق

أربيل (كوردستان 24)- دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الأربعاء إلى وضع خريطة طريق تنهي الجمود السياسي المستمر في العراق منذ عشرة أشهر.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه بايدن مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لبحث التوترات المتصاعدة في العراق ولا سيما أحداث المنطقة الخضراء.

وذكر بيان أصدره المكتب الإعلامي للكاظمي أن بايدن أعرب خلال الاتصال عن "دعم الولايات المتحدة لعراق مستقل وذي سيادة وعلى النحو المبين في اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والعراق".

وأشار البيان إلى أن بايدن أشاد بدور الكاظمي خلال تصاعد التوترات السياسية والأحداث الأمنية الأخيرة في البلاد، وثمّن أداء القوات الأمنية العراقية، وقدم تعازيه لأسر الضحايا.

وأضاف البيان أن بايدن "دعا جميع القادة العراقيين إلى الانخراط في حوار وطني لوضع خارطة طريق من أجل الخروج من الانسداد الحالي بما يتوافق مع دستور العراق وقوانينه".