الحشد الشعبي: عازمون على إفشال كل مخطط خارجي

أربيل (كوردستان 24)- قال الحشد الشعبي اليوم الأربعاء إنه عازم على إفشال كل "مخطط خارجي" وذلك بعد يوم على إنهاء الصدريين اعتصامهم في البرلمان.

وشهدت بغداد أسوأ معارك منذ سنوات هذا الأسبوع بعد اشتباكات طاحنة تفجرت بعد أن أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اعتزال السياسة.

وقالت هيئة الحشد الشعبي في بيان "نقف معزين بقلوب يملؤها الأسى على كوكبة من أتباع أبي عبد الله الحسين عليه السلام سقطوا في الأحداث الأخيرة وأنهى أحداثها وعي القيادة الصدرية وباقي القيادات العراقية".

وجاء في البيان "نعاهد جميع أبناء شعبنا العراقي أننا باقون على نهج التضحية وخدمة المشروع الذي تأسس من أجله الحشد وعازمون على إفشال كل مخطط خارجي ترعاه قنوات الفتنة ومرتزقتها".

وذكر الحشد الشعبي أنه سيقيم مجلس عزاء على أرواح الضحايا الذين سقطوا في أحداث الخضراء.

وأمر الصدر يوم أمس أتباعه بإنهاء احتجاجاتهم في وسط بغداد، واعتذر للعراقيين بعد مقتل العديد من أنصاره في الاشتباكات، وندد بالقتال.

وقال الصدر "ما يحدث ليست ثورة لأنها ليست سلمية. الدم العراقي حرام".