المجلس الكوردي يلتقي المبعوث الأمريكي الجديد لشمال وشرق سوريا

أربيل (كوردستان 24)- التقى المجلس الوطني الكوردي يوم الأربعاء، المبعوث الأمريكي الجديد إلى شمال وشرق سوريا، نيكولاس غرانجر في مدينة القامشلي.

وتم خلال اللقاء بحث التطورات السياسية والأوضاع في شمال شرق سوريا، وفق ما افاد قيادي في المجلس.

وقال عضو الهيئة الرئاسية في المجلس الكوردي، فيصل يوسف، لكوردستان 24، ان المسؤول الأمريكي أكد بقاء قوات بلاده في المنطقة، لضمان هزيمة تنظيم داعش وإحلال السلام.

وأشار يوسف الى ان المبعوث الأمريكي الجديد، أكد إصرار حكومة بلاده على حل القضية السورية عبر تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 2254.

وكان المجلس الكوردي، وهو جزء من الائتلاف السوري المعارض، قد دعا في بيان في شهر تموز يوليو الماضي، روسيا والولايات المتحدة إلى الضغط على تركيا لعدم تنفيذ عملية عسكرية لأنها ستتسبب في خلق التوترات وتزيد من معاناة السوريين.

وعلاوة على ذلك، دعاهما إلى تنفيذ اتفاقات وقف إطلاق النار الموقعة في تشرين الأول/أكتوبر 2019.